Milan | De Zerbi ‘chiama’ Si complica un rinnovo importante? E Cardinale …

Come ci si aspettava, come voleva Palladino, come è tipico della casa, se il padrone di questa si chiama Adriano Galliani. Il Condor ha aperto le ... (ilgiorno)

Protti: "Sacchi mi disse che ero un giocatore di Serie C, lo racconto per invitare i giovani a non arrendersi": ... non me lo sono goduto perché siamo retrocessi, nonostante avessimo battuto Inter e Milan e fermato ... Non solo Protti, Sacchi critica il calcio italiano che ha perso De Zerbi : Leggo che il nome di ...

Europa League, i risultati: Benfica di rigore, poker Qarabag. Ok Galatasaray e Sporting: Le partite delle 21 MILAN - Rennes 3 - 0 32' e 48' Loftus - Cheek, 53' Leao Benfica - Tolosa 2 - 1 68' e 98' rig. Di ... Tra queste ci sono l'Atalanta di Gasperini, il Brighton di De Zerbi e il ...

Serie A, De Zerbi: “Voglio tornare in Italia. Il Milan Per me..”: In un intervista l'allenatore del Brighton ha ribadito la sua voglia di tornare in Serie A. Ritorno che, però, potrebbe non essere così vicino.

Serie A, record negativo per il Napoli: i campioni d'Italia non hanno mai fatto peggio: Il Napoli, attualmente decimo in classifica, è a 27 punti di distanza dall'Inter capolista a 14 giornate dalla fine del campionato.

De Zerbi ha scelto la Serie A: annuncio ufficiale sul ritorno: Tra i club più interessati, che corrispondono naturalmente a quelli meno certi delle proprie panchine attuali, ci sono Roma, Napoli, Milan e Juve. I motivi che spingerebbero queste società a portare ...