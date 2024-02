Milan | annuncio UFFICIALE su Pioli | riguarda il futuro

Il 15 maggio 1955, dieci giorni dopo l'ingresso ufficiale della RFT ( Germania Ovest) nella NATO l' Il Milan a ,Mosca ,quel giorno non era più una squadra di calcio. I campioni d'Italia divennero

(Di sabato 17 febbraio 2024) Arriva l’da parte del numero uno di Redbird, Cardinale, in merito alle sorti del tecnico del. Una seconda parte di stagione decisamente importante per ilche, oltre all’obiettivo di assicurarsi un posto per la prossima UEFA Champions League (che dal prossimo anno avrà un format fortemente rinnovato e che varrà premi più cospicui, ndr), ha anche la possibilità di dire la sua in Europa League. La vittoria pesante ottenuta all’andata contro il Rennes è dimostrazione di come la squadra rossonera abbia tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo, con la speranza di regalarsi una gioia in una stagione caratterizzata da diverse difficoltà. Tanto da mettere in forte dubbio, per certi tratti, la panchina dello stesso Stefano, per il quale i ...