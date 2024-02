Migranti | la Francia si piega al Consiglio di Stato | alla frontiera di Ventimiglia crollano i respingimenti Attivisti | “Ma militarizzazione prosegue”

(Di sabato 17 febbraio 2024) Dopo quasi nove anni disolo apparentemente inaccessibile aiprovenienti dall’Italia, laha messo fine aisistematici, segnando un inaspettato ritorno al rispetto delle normative comunitarie sull’immigrazione. Il cambio di rotta, che in queste settimane ha comportato un crollo del numero delle persone “rimbalzate” in Italia, èimposto dsentenza deldifrancese del 2 febbraio. Èaccolto il pronunciamento della Corte di Giustizia europea, che lo scorso settembre ha censurato iforzati, e abrogato l’articolo che istituiva il regime eccezionale dei “Refus d’entrée”,diretti e collettivi in deroga a ...

Migranti: arrivi via mare scesi del 46,9 per cento nel 2024, la Libia sorpassa la Tunisia: Roma, 15 feb 13:36 - (Agenzia Nova) - Almeno 4.028 migranti sono sbarcati irregolarmente in Italia dall’inizio dell’anno al 15 febbraio, in calo del 46,9 per cento rispetto allo stesso periodo del ...

