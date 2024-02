Michele Misseri a Quarto Grado | “Sarah e Sabrina erano come sorelle”

commenta Parla da uomo libero Michele Misseri nell'intervista esclusiva al programma ' Quarto Grado' che ha documentato il suo rientro nella casa teatro del delitto di Avetrana : in quella abitazione il 26 agosto 2010 fu

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 17 febbraio 2024), l’uomo che ha appena finito di scontare una condanna per soppressione del cadavere della nipoteScazzi, morta nel 2010, da domenica scorsa è tornato nella sua casa di Avetrana. Destino diverso invece per la moglie e la figlia, Cosima Serrano e, che sono in carcere per l’omicidio., che continua a sostenere di essere lui l’assassino della 15enne, è stato intervistato da: “Voleva essere adottata dalla nostra famiglia. Fin da piccolissima era sempre a casa nostra. Mi fa ancora più male, perché l’ho cresciuta e l’ho ammazzata”, le parole di “zio”. “Uscire dopo sette anni non è facile, specialmente perché ci sono due innocenti in carcere e io, colpevole, invece sono fuori…”, ...