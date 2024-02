Mercedes | che mazzata | non solo Hamilton | il sogno è svanito

una Mercedes Classe B, con quella sono fuggiti a tutta velocità, E a quel punto, stordito dalla mazzata ricevuta, deve essere Lo scontro fisico, che forse i criminali non avevano preventivato d'

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di sabato 17 febbraio 2024) Lagareggerà per l’ultimo anno conche poi si trasferirà in Ferrari: nel frattempo però èanche un altro. Lacorrerà il suo ultimo Mondiale con Lewiscome primo pilota, dopodiché il britannico si trasferirà in Ferrari. La scuderia si sta perciò guardando intorno per comprendere con chi poter essere ancora competitiva dal 2025. In questo senso, tuttavia, un ‘’ è sfumato ancor prima di poter prendere forma. Ecco cos’è stato riferito. Con l’addio del 7 volte campione del mondo di Formula 1 che si concretizzerà in vista del prossimo mondiale, la scuderia sta visionando i profili di nuovi papabili piloti da portare in squadra. E tante sono le indiscrezioni che in questo senso si stanno rincorrendo. Tra gli altri Helmut ...