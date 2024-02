Meluso | «Mazzarri? Nel calcio siamo sempre tutti in discussione»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 17 febbraio 2024)a Dazn parla della situazione di: «in un mondo lavorativo in cui tutto èinha la nostra fiducia, sicuramete,qui per lavorare per il bene del Napoli, poi certe strategie sono legate ai risultati, ma mi sento di dire cheha ampia fiducia della proprietà, della squadra, di tutto il Napoli, quindi può vivere tranquillamente le sue gare. Poi vedremo cosa succederà».su Osimhen e Zielinski «Osimhen è uno di quei classici giocatori a cui non piace perdere nemmeno in allenamento, ci mette il massimo dell’impegno anche nelle partitelle, quindi sulle sue grandi motivazioni non abbiamo alcun dubbio». Le visite mediche di ...