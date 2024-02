Meloni a Schlein | “Italia divisa da chi vedeva cittadini di serie A e B”

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 17 febbraio 2024) ROMA – “Leggevo stamattina un’intervista del leader dell’opposizione (Elly, ndr), per cui ho grande rispetto, che diceva che i patrioti abbandonano il Mezzogiorno. A chi mi accusa di dividere l’rispondo che l’è statada chi credeva che ci fosserodiA e B,su cui investire e altri su cui invece non investire, mantenendoli in condizioni di marginalità. Non è la mia visione”. Lo ha detto la presidente del consiglio Giorgia, alla firma dell’Accordo per il Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 con il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. “Io – ha aggiunto– penso ci siano due modi per affrontare il divario: il reddito di cittadinanza e le infrastrutture di ...