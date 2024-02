non è sufficiente una telefonata per accertarsi di come sta Kate assicura che lo vorrebbe e che a trattenerlo sarebbe Meghan per

Meghan e la telefonata a Kate: "Vuole fare pace con i reali" (Di sabato 17 febbraio 2024) Meghan Markle potrebbe aver fatto il primo passo per provare a ricucire la sua relazione con Kate Middleton. La duchessa del Sussex e la principessa del Galles hanno avuto una relazione difficile negli ultimi anni. Le tensioni tra le due risalgono addirittura ai giorni prima delle nozze con Harry. Si disse che la duchessa del Sussex avesse fatto piangere la principessa del Galles solo quattro giorni prima del suo matrimonio. Tuttavia, durante l'ormai famosa intervista con Oprah Winfrey, Meghan disse che in realtà era il contrario. Sembra però che Meghan ora voglia lasciarsi il passato alle spalle. Dopo i recenti problemi di salute di Kate e il suo intervento all'addome, Meghan l'avrebbe contattata, ha detto una fonte a US Weekly. "Si stanno facendo passi per la riconciliazione".

