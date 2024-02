non è sufficiente una telefonata per accertarsi di come sta Kate assicura che lo vorrebbe e che a trattenerlo sarebbe Meghan per

Meghan e la telefonata a Kate: "Vuole fare pace con i reali". Cosa si sono dette (Di sabato 17 febbraio 2024) Che sia davvero arrivato il momento della pace, all'interno della Royal Family? I problemi di salute di Kate, costretta a un intervento all'addome, e la terribile diagnosi di cancro ricevuta da re Carlo sembrano aver aperto la strada a una riappacificazione dalle parti di casa Windsor. Tanto che, secondo i tabloid inglesi, Meghan Markle avrebbe teso apertamente la mano a Kate Middleton. La duchessa del Sussex e la principessa del Galles hanno avuto una relazione difficile negli ultimi anni, con accuse reciproche e momenti di forte tensione. Tutto, però, potrebbe presto cambiare. Le tensioni tra Meghan e Kate, secondo quanto rivelato in passato dalla stampa, risalirebbero addirittura ai giorni prima delle nozze con Harry. All'epoca, si disse che la duchessa del Sussex avesse fatto ...

