Medagliere Mondiali biathlon 2024 | Italia terza | Francia sempre più leader

(Di sabato 17 febbraio 2024) Idisi disputano a Nove Mesto (Repubblica Ceca) dal 7 al 18 febbraio. Nel corso della rassegna iridata verranno messi in palio dodici titoli: cinque maschili, cinque femminili, due misti. A livello individuale si assegneranno le medaglie in sprint, inseguimento, individuale, mass start. Si disputeranno poi anche le due staffette di genere, la staffetta mista e la single mixed. Di seguito ile la classifica dei podi aidi...

I Mondiali 2024 di biathlon si disputano a Nove Mesto (Repubblica Ceca) dal 7 al 18 febbraio. Nel corso della rassegna iridata verranno messi in ... (oasport)

Il medaglie re completo dei Mondiali di nuoto e palla nuoto di Doha 2024 , in programma da venerdì 2 a domenica 18 febbraio. Grande attesa per la ... (sportface)

Paltrinieri fuori dalla finale dei 1500, Pilato in semifinale: Il campione fa autocritica: "Mi sono addormentato ametà gara. Sono molto arrabbiato, servirà per l'Olimpiade". La campionessa pugliese realizza il primo crono nei 50 rana. In finale anche la 4x100 sl ...

Pista Lunga, trionfo epocale ai Mondiali di Calgary!: Oro ai Mondiali a Calgary! Una grande impresa da parte di Andrea Giovannini, Davide Ghiotto e Michele Malfatti nella Pista Lunga.

Nuoto: Mondiali. 4x100 sl mixed a caccia del podio, delude Paltrinieri: Avanzano nelle batterie del mattino a Doha anche Pilato, Bottazzo e Lamberti DOHA (QATAR) (ITALPRESS) - La settima sessione di batterie ...