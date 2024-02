Mbappé-Bellingham-Vinicius JR | sfida a Messi-Suarez-Neymar e ai tridenti top della storia | qual è il più forte?

Intervista esclusiva ad Amedeo Carboni , ex difensore di Roma e Valencia, che ha parlato ai microfoni di SerieANews.com Amedeo Carboni ha giocato in ... (serieanews)

Mbappé non costerà più di Bellingham o Vinicius , il Chiringuito prova a rasserenare gli animi. L’arrivo di Mbappé a Madrid (probabilissimo ma non ... (ilnapolista)

Kylian Mbappé ha rotto gli indugi: niente bis del 2022, non rinnoverà il contratto in scadenza e lascerà il Paris Saint-Germain... (calciomercato)

La sottile differenza tra De Laurentiis e Florentino Perez nella gestione dei casi Osimhen e Mbappé: ... altrimenti si passa per camerieri) ha registrato un video di cinque minuti in cui ha fatto sapere che, se dovesse accettare la proposta del Madrid, Mbappé non guadagnerebbe più di Bellingham o di ...

Mbappé, il Real Madrid gli offre meno del suo attuale stipendio (Fabrizio Romano): Mbappé non costerà più di Bellingham o Vinicius (il Chiringuito) L'arrivo di Mbappé a Madrid ( probabilissimo ma non ancora certo, la firma non c'è ) non porta con sé solo conseguenze positive. Ce ...