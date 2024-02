Mbappé al Real Madrid | le cifre assurde dell’affare con il francese

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 17 febbraio 2024) Ilè pronto ad ufficializzare il colpaccio Kylian. Ilha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza con il Psg e il calciatore è in contatto con i Blancos per definire l’affare in vista della prossima stagione. Il club spagnolo prepara un piano finanziario da mezzo miliardo di euro per ingaggiare il fenomeno 25enne.al, leda capogiro Il club di Florentino Perez sta programmando un’operazione da 500 milioni di euro con un contratto pluriennale. Secondo quanto riporta ‘As’ ilpuò partire da una base di 128 milioni in ‘cassa’ a cui vanno aggiunti crediti quantificabili in 265 milioni.