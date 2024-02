Mbappé al Real Madrid è un colpo da maestro | operazione da 500 milioni in 5 anni As

Il prossimo passaggio di Kylian Mbappé al Real Madrid continua a far discutere. Ai cronisti che gli chiedevano un giudizio sull'operazione di mercato, i l tecnico del Barcellona Xavi ha risposto in modo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 17 febbraio 2024) Sembra ormai tutto fatto per il trasferimento didal Psg al. Il francese ha già comunicato al club parigino che la sua avventura in Francia terminerà a fine stagione.da 500in 5Secondo quanto riportato da As: “L’sarà di circa 500in cinque: 128in contanti, crediti concessi per la cessione pari a 265, stipendio ridotto di 78. In linea di massima, il club ha progettato un’da due rami: da un lato, l’ingombrante bonus alla firma e dall’altro, la possibilità di pagare un grosso stipendio per cinque ...