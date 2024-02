Mazzoncini | “Ecco il modello che salverà l’Africa dai rifiuti”

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 17 febbraio 2024) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2024/02/.mp4 Le città del futuro prossimo? Renato, Amministratore Delegato di A2A, le immagina “sicuramente molto più elettriche di oggi”. Le traiettorie della transizione ecologica, del resto, portano anche in quella direzione e la vera sfida – aggiungiamo noi – è quella di arrivare all’obiettivo della sostenibilità in maniera intelligente. Senza imposizioni contrarie al buon senso e al portafoglio., protagonista della Ripartenza 2024 di Milano, ha quindi spiegato ai nostri microfoni proprio quali siano le prospettive future in campo energetico. “La decarbonizzazione ci porta ad avere più elettrone e meno molecola. Oggi solo il 20% è elettrone, con la molecola ci spostiamo – con il gasolio o la benzina per le automobili – o ci scaldiamo col gas. Domani ...