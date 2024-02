Mazzarri | «Spero di recuperare Osimhen per il Barcellona»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 17 febbraio 2024) Nel suo intervento a Dazn nel post partita della sfida contro il Genoa, il tecnico del Napoli, Walterha parlato di VictorSulla decisione presa su? «A detta sua e dei medici era ai minimi termini con diverse contratture. Penso che dopo la Coppa d’Africa non era il caso di rischiarlo per farlo giocare 20 minuiti. Penso che qualsiasi allenatore avrebbe fatto la stessa scelta. Speriamo di averlo ristabilito per la partita colpotrebbe non esserci colÈ solo una speranza? «Quando sono arrivato era infortunato, poi c’è stata la Coppa d’Africa, speriamo di averlo a disposizione per mercoledì» La formazione per la Champions? «Se è sicuro di vincere me la suggerisca (scherza). Lasciatemi il tempo di ragionare come fanno tutti gli ...