Mazzarri si è sentito tradito da Zielinski | poi c’è la tegola Osimhen

perché in questi 19 anni non vi ha mai tradito. Quest'anno Garcia 'Ho sentito dire che avevo preso un bollito. Ma io se fossi un la piazza cosa avrebbe detto? Se io avessi portato subito Mazzarri,

Si è concluso poco fa il big match della 17ª giornata di Serie A tra Roma e Napoli, con i giallorossi che si sono imposti per 2-0. Serata horror per ... (spazionapoli)

Le parole di Walter Mazzarri in conferenza stampa dopo il pareggio in trasferta contro la Lazio di Maurizio Sarri Era da tanto tempo che una squadra ... (spazionapoli)

Non è passata in sordina la critica ad opera della Gazzetta dello Sport a Walter Mazzarri . Le parole verso il tecnico del Napoli. Lazio-Napoli 0-0 è ... (spazionapoli)

A Castel Volturno Walter Mazzarri ha parlato alla vigilia del 25esimo turno di campionato in cui il suo Napoli sarà impegnato in casa contro il ... (spazionapoli)

Osimhen, l'ultimo gesto non è piaciuto ai compagni: è successo ieri sera: Un gesto di Victor Osimhen non è piaciuto ai compagni di squadra che avrebbero gradito maggiore vicinanza da parte del bomber.

IL MATTINO - "Non sono al 100%, non posso giocare", è stato Osimhen a rinunciare al Genoa: Il Mattino si sofferma sull'azzurro Victor Osimhen: “Non posso giocare”, avrebbe infatti confessato nel faccia a faccia con Walter Mazzarri a Castel Volturno. “Preferirei di no”, riferendo di non sent ...

Zerbin: "Ringrazio Mazzarri. Con Galliani per la prima volta mi sono sentito un professionista": Il calciatore di proprietà del Napoli ha parlato del suo passaggio dal Napoli al Monza: 'Mazzarri Anche grazie a lui sono arrivato qui pronto'.