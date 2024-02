Mazzarri scaccia le critiche e crede nella rimonta Champions | ma col Genoa il Napoli può solo vincere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 17 febbraio 2024) L’amuletosulla strada, lastricata di difficoltà, delladel. Sette punti da recuperare in quindici giornate per la squadra azzurra in chiave quarto posto, un’impresa – perché tale è anche se stiamo parlando dei campioni d’Italia in carica – che non è nulla in confronto con quella di Walterai tempi della Reggina penalizzata, ma che quest’anno non parte sotto una buona stella. Da quando è arrivato, il tecnico livornesesua seconda esperienza sulla panchina partenopea non ha certo dato la scossa dopo il disastro di Garcia, tutt’altro: sono arrivate poche vittorie, sono stati persi gli scontri diretti, il gioco si è involuto ulteriormente e in fase offensiva le difficoltà moltiplicate. E a tre giorni dal Barcellona in ...