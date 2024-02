Mazzarri | Napoli | “Ho ascoltato le parole dei giocatori…”

(Di sabato 17 febbraio 2024) Dopo il pareggio casalingo delcontro il Genoa, il tecnico dei partenopei Walterha parlato nella Press Conference. Di seguito le sue dichiarazioni: “Traorè e Natan? Col senno del poi e’ facile dirlo. Alla prima occasione prendiamo gol. Per fortuna abbiamo il pubblico che ci aiuta, e’ un’annata strana. Traorè e Natan bisogna provarli. Dopo la preparazione di un mesetto, sapevo di poter togliere Traorè anche nel primo tempo. Ostigard l’hanno ammonito subito, stava giocando bene”. Kvara “Ho tenuto Kvara in campo perchè è uno dei pochi che può fare la differenza, gli ho detto di non reagire ai falli per non restare in dieci. Gli ho detto di restare concentrato. Il momento è particolare anche perchè quest’anno sono successe tante cose. A gennaio sono arrivati tanti ragazzi nuovi. Ora sentono tutti la responsabilità della ...

