Mazzarri | “Mi dispiace per i tifosi | sono eccezionali Osimhen? Meglio non rischiarlo Col Barcellona? Ce la giochiamo”

Napoli, Mazzarri: «Dobbiamo stare zitti e pedalare. Osimhen Non era in condizione, l'hanno detto anche i medici»: Napoli Genoa 1-1, guardate cosa fa Osimhen a fine partita! Nonostante le polemiche degli ultimi giorni, oggi Victor Osimhen era in tribuna allo stadio Maradona per assistere alla partita di Serie A Na ...

Calcio: Serie A. Mazzarri "In questo momento ci gira tutto male": 'Dispiace per questo pubblico meraviglioso. Osimhen Non era in condizione', dice il tecnico del Napoli NAPOLI (ITALPRESS) - 'I giocatori ...

DAZN - Napoli, Mazzarri: "Ci gira male, bisogna stare zitti e pedalare": NAPOLI - Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo il pareggio contro il Genoa. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "I giocatori fanno quello che ...