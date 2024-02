Mazzarri ha finito di rompere un giocattolo già rotto | palla a Kvara e vediamo che succede

(Di sabato 17 febbraio 2024) A furia di mischiare le carte,ha perso il conto dei solitari non riusciti. Hadiungià. Non era meglio Nicola? Mazzocchi unico riferimento e rifornimento offensivo. Un generoso uomo di fascia che fino ad ieri giocava con un piede in Serie B. Il principio ci detta la fine.che. Il Genoa avrà anche alzato un muro ma noi ci siamo limitati a guardare il cantiere Ritmo di gioco imbarazzante. Quattro tocchi per cambiare il gioco. Loro tre azioni due paratone di Meret. Fine primo tempo. Al rientro anziché sbranare gli avversari li lasciamo segnare senza opporci. Non siamo più una squadra temibile ma un lunapark benefico. 0-1 La qualità può essere anche mortificata ...

Napoli - Genoa 1 - 1, finisce tra i fischi al Maradona. Rileggi la partita.: 46 Cambio all'intervallo per Mazzarri, dentro Natan al posto di Ostigard che era ammonito. Parte il ... Dopo essere finito a terra in un contrasto, il georgiano se la prende con il direttore di gara che ...

Dopo Ostigard, Napoli e Genoa non sono più riusciti a trovare un'intesa (Secolo XIX): Zanoli piaceva molto a Gilardino, ma a gennaio è finito alla Salernitana ". L'ultima trattativa tra ... In 50 giorni sono successe una sacco di cose e in 50 giorni Mazzarri si è affidato ad altri uomini,...

Mazzarri via subito! Esonero immediato o dimissioni se avesse dignità, poi la rivoluzione: Via da Napoli. Stasera, subito. Immediatamente. Che Mazzarri fosse un allenatore finito l'abbiamo scritto circa 4 fa quando venne al San Paolo col Cagliari senza mai tirare in porta. In quel caso CN24 ...

Napoli, record negativo: nessuna squadra era andata così male da Campione d'Italia: Il Napoli è attualmente la squadra che ha fatto peggio in Serie A dopo aver vinto il precedente campionato di Serie A.

Sosa non ci sta: “Con Mazzarri non ci sono speranze! E’ un calcio vecchio!”: Ai microfoni di Tele A, l'ex attaccante azzurro Roberto "Pampa" Sosa ha parlato dello striminzito pareggio del Napoli con il Genoa ...