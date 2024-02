Mazzarri ha fatto 12 partite come Garcia e il suo Napoli ha 6 punti in meno

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 17 febbraio 2024)ha12e ilha 6in. Per fortuna il gol di Ngonge ha evitato ala sesta sconfitta in dodici, saremmo stati al 50%. Cinque sconfitte in dodici. Il bilancio dell’allenatore toscano al è nettamente peggiore rispetto a. Il francese in 12ha ottenuto 2115 cioè sei in. Ha preso ilal quarto posto, oggi è nono a seidal quarto posto ma l’Atalanta ha una partita in. Il bilancio è decisamente negativo. Con4 vittorie (1 ...