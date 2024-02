Mazzarri convinto | “Ci gira tutto male” | che risposta sullo spogliatoio

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 17 febbraio 2024) Ai microfoni di Dazn c’è Walterche analizza la partita odierna del suo Napoli. Al Maradona è 1-1 contro il Genoa, partenopei nei guai. Se Cyril Ngonge non avesse segnato nei minuti finali il gol dell’1-1 contro il Genoa, per il Napoli sarebbe stata ancora più notte fonda. Ci ha pensato il belga a riequilibrare la situazione grazie all’assist di capitan Di Lorenzo. Il laterale della Nazionale italiana, con il passaggio vincente di oggi, è diventato il difensore ad aver fornito più assist in Serie A nelle ultime due stagioni. Per Di Lorenzo sono 5 i passaggi vincenti, 9 in totale, sotto ci sono Dimarco e Carlos Augusto con 8 assist. Nemmeno la spinta degli oltre 50.000 dello Stadio Maradona è bastata ad aiutare gli azzurri a vincere contro il Genoa di Alberto Gilardino. Ancora una volta e per la quarta consecutiva, Lazio esclusa, gli azzurri sono andati sotto ...