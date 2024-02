Mazzarri a rischio | Conte subito è il sogno di De Laurentiis I tifosi azzurri | “L’unico in grado di far svoltare la stagione”

(Di sabato 17 febbraio 2024) Il futuro di Walterè a. L’allenatore del Napoli rischierebbe seriamente di essere esonerato da Aurelio De, il quale le sta tentando tutte per evitare di non qualificarsi alla prossima Champions League. Per questo motivo la dirigenza azzurra potrebbe provare un nuovo approccio per Antonio, affidandoglila panchina con la L'articolo

La sconfitta del Napoli a San Siro contro il Milan segna un’altra statistica negativa per la squadra di Walter Mazzarri , che non riesce a sbloccarsi ... (ilnapolista)

La posizione di Walter Mazzarri , tecnico del Napoli , è tornata in discussione. Tra i nomi di De Laurentiis spunta un ex Milan (pianetamilan)

Napoli Genoa, Mazzarri: "Ecco perché non ho chiamato Osimhen": Walter Mazzarri sempre più a rischio dopo il pareggio casalingo contro i rossoblu. L'allenatore ha parlato anche di Osimhen Walter Mazzarri ha parlato a Dazn dopo il pareggio del suo Napoli contro il Genoa ...

DAZN: per oggi Mazzarri non è a rischio esonero ma non si esclude un ribaltone domani: Circola il nome di Giampaolo " Il Napoli al momento non pensa di prendere decisioni immediate sull'allenatore: dalla società fanno capire che potrebbero andare avanti anche con Mazzarri visto la ...

Mazzarri: "Vi spiego perché ho inserito Natan. Con Kvara ho rischiato": Walter Mazzarri dopo il pareggio contro il Genoa è intervenuto ... Natan è entrato perché Ostigard era ammonito e poteva rischiare il rosso, come ci è capitato tante volte quest'anno. Ho lasciato ...

Chiariello contro Mazzarri: "Conferenza stampa allucinante! Due sole parole: a casa!": Dopo l'ennesima gara non vinta, il giornalista Umberto Chiariello ha attaccato su X la conferenza stampa di Walter Mazzarri al termine di Napoli-Genoa.

DAZN, Mazzarri: “Anche oggi fatto il possibile per vincere. Annata davvero difficile”: Walter Mazzarri, allenatore del Napoli ... Dopo tante gare non era il caso di rischiarlo anche soltanto per una ventina di minuti perché avremmo rischiato di perderlo ancora. Speriamo che possa ...