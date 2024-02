Maurizio Merluzzo su GdG | “Giorno del Giudizio sarà il mio Finish the Story!”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 17 febbraio 2024) Il 3 marzo si avvicina e con essodel, il più importante evento della federazione italiana SIW cioè Superior Italian Wrestling. Lo show andrà in scena nel Tuscany Hall di Firenze ed è letteralmente prossimo al sold out con oltre ottocento biglietti già venduti (clicca QUI per ulteriori info). Ma cosa ci attende in questo evento decisamente unico? A risponderci è uno dei principali protagonisti,, nonché primo sfidante al titolo massimo SIW attualmente detenuto da Steve Valentino. Uno scontro tra capitani per il qualesi è soffermato nell’intervista rilasciata venerdì 16 febbraio nel podcast Pro Wrestling Culture. “Cosa mi aspetto da GdG (delndr)? Lo scopriranno tantissime persone e le persone ...