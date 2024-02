Maurizio Landini | Troppi subappalti | il lavoro ha perso valore È l’ora di scioperare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) Una nuova tragedia sulche distrugge altre vite umane: di che cosa è il frutto? "Ci troviamo di fronte a un’ennesima tragedia che potrebbe avere tante cause – avvisa il leader della Cgil–. La violazione delle leggi sulla sicurezza, ritmi insostenibili di, l’età spesso molto elevata, la condizione di precarietà, la scarsa formazione, un sistema di appalti eche deresponsabilizza i datori die scarica su lavoratrici e lavoratori tutti i rischi. Ma potrebbero essere anche tutte le cause insieme ad aver prodotto questa tragedia. Di sicuro c’è una certezza". Quale? "Ilhae lavoratrici e lavoratori sono le vittime di un sistema insostenibile. Un Paese in cui ogni ...