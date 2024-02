Mattanza in famiglia | Partecipò alle torture Fermata la figlia superstite | è accusata di omicidio

Altavilla Milicia, la figlia di 17 anni sopravvissuta alla strage e il racconto della mattanza: "Hanno fatto un esorcismo, ecco come mi sono salvata" giampiero maggio 12 Febbraio 2024 "La superstite,

(Di sabato 17 febbraio 2024) Prediletta e spietata, dopo anni di ossessioni religiose. "Un racconto agghiacciante", lo definiscono gli inquirenti. Cambia la formazione omicida della strage palermitana di Altavilla Milicia. Ad uccidere nel corso di un estenuante delirio esorcistico la 41enne Giovanna Salomone e i due figli di 15 e 5 anni Kevin ed Emanuel non sarebbe stato solo il capoGiovanni Barreca (54 anni) in complicità con gli invasati Sabrina Fina e Massimo Carandente, ma anche l’altra17enne, la preferita dal padre muratore (consegnatosi l’11 febbraio). Ci sarebbe infatti stata anche lei (a un primo – errato – esame, salvatasi dall’eccidio per concessione paterna) a parteciparesevizie e alla morte dei familiari e all’occultamento del cadavere della madre. La confessione spontanea della ragazza arriva il 14 febbraio alla procura ...