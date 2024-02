Matrimoni e diritti gay L’Italia sempre più isolata

La Grecia è diventata due giorni fa il primo paese a ortodosso a legalizzare i matrimoni tra persone dello stesso sesso, dando loro pari diritti rispetto alle coppie eterosessuali, inclusa la

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 17 febbraio 2024) Perfino la Grecia di tradizione cristiano-ortodossa in 48 ore ha approvato ilo tra persone dello stesso sesso e le adozioni. La nuova legge, sostenuta dal primo ministro di centrodestra Kyriakos Mitsotakis, è stata approvata a larga maggioranza con voti dei partiti di opposizione, mentre 51 deputati del partito di governo, Nuova democrazia, si sono opposti. La destra in molti paesi democratici ha già considerato ilo tra persone dello stesso sesso come cardine dell’uguaglianza necessaria alla democrazia “La storica riforma che abbiamo approvato oggi renderà migliore la vita di alcuni nostri concittadini”, ha detto Mitsotakis in una dichiarazione riportata dal Guardian. Oltre alo egualitario, la legge permette alle coppie omosessuali di poter adottare dei figli, equiparando i loroa ...