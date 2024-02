Mastrocola | “Nella società degli apericena | docenti sempre più demotivati Loro ruolo schizofrenico”

nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella sala Infine, la società Acs Dobsfar Spa, che è stata ammessa a una vescovo Diocesi Teramo Atri; Dino Mastrocola , rettore dell'Università

(Di sabato 17 febbraio 2024) “La nostraagiata esalta i valori dello svago, del divertimento,. Tutto bellissimo, per carità, ma ecco che la scuola non funziona più": così la docente e scrittrice Paolaal convegno "Ancora oggi dopo mezzo secolo... La riforma im/possibile dei decreti delegati del 1974" organizzato da Anp. L'articolo .

Valutazione nella primaria: il Governo sta per compiere un passo indietro che sa di perdita di tempo (e fatica): Nel dicembre 2020, durante il periodo Covid, è stata introdotta una riforma sulla valutazione degli apprendimenti, attesa da tempo dalla scuola primaria. Con l'Ordinanza Ministeriale 172/2020, la valu ...

Università di Teramo. Il Rettore Mastrocola:” Cittadella della Cultura e Polo AgroBioServ, presto due realtà”: (wn24)-Teramo – Il prof. Dino Mastrocola, rettore dell’Università degli Studi di Teramo, dichiara che «l’Ateneo è impegnato a far partire in tempi stretti le gare europee per la realizzazione del prim ...