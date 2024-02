Vuole regalare una mattinata di allegria e spensieratezza ai ragazzi con disabilità 'Maschere in Moto per un Sorriso', la nuova iniziativa organizzata in occasione del carnevale dal Moto Club Pisa con il patrocinio di Confcommercio Provincia di Pisa e del Comune di Pisa che si terrà

Maschere in moto per un Sorriso in piazza a Tirrenia (Di sabato 17 febbraio 2024) Vuole regalare una mattinata di allegria e spensieratezza ai ragazzi con disabilità "Maschere in moto per un Sorriso", nuova iniziativa del moto Club Pisa con il patrocinio di Confcommercio Provincia di Pisa e Comune di Pisa in programma domani dalle 10 alle 13 a Tirrenia, in piazza Belvedere. "Una manifestazione di grande sensibilità, organizzata per donare una giornata di felicità e spensieratezza ai ragazzi con disabilità e loro famiglie. Iniziative importanti per ribadire quei valori di generosità e solidarietà ai quali imprese e associazioni del nostro territorio dedicano sempre grande attenzione" dichiara il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. "L'intento della manifestazione è quello di offrire ai ragazzi affetti da disabilità un'esperienza nuova, ...

