Maruggio, la Polizia di Stato dedica l’ulivo a Giovanni Palatucci (Di sabato 17 febbraio 2024) Tarantini Time QuotidianoQuesta mattina, in occasione dell’anniversario della morte di Giovanni Palatucci, ex Questore di Fiume, avvenuta lo scorso 10 febbraio, il Questore di Taranto Massimo Gambino ha voluto ricordarlo con l’apposizione di una targa sotto un ulivo di Piazza San Giovanni nel comune di Maruggio. Alla cerimonia hanno preso parte il Sindaco di Maruggio e le massime autorità civili, militari e religiose della provincia jonica. Nato a Montella il 31 maggio 1909 in Provincia di Avellino, dopo la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Torino, nel 1936 giurò come volontario vicecommissario di pubblica sicurezza. Nel 1937 venne trasferito alla Questura di Fiume come responsabile dell’Ufficio stranieri e poi come commissario e questore reggente. Avendo modo di conoscere ... Leggi tutta la notizia su tarantinitime (Di sabato 17 febbraio 2024) Tarantini Time QuotidianoQuesta mattina, in occasione dell’anniversario della morte di, ex Questore di Fiume, avvenuta lo scorso 10 febbraio, il Questore di Taranto Massimo Gambino ha voluto ricordarlo con l’apposizione di una targa sotto un ulivo di Piazza Sannel comune di. Alla cerimonia hanno preso parte il Sindaco die le massime autorità civili, militari e religiose della provincia jonica. Nato a Montella il 31 maggio 1909 in Provincia di Avellino, dopo la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Torino, nel 1936 giurò come volontario vicecommissario di pubblica sicurezza. Nel 1937 venne trasferito alla Questura di Fiume come responsabile dell’Ufficio stranieri e poi come commissario e questore reggente. Avendo modo di conoscere ...

