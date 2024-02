Marta Bassino davanti a Federica Brignone | trionfo azzurro nella discesa di Crans Montana

Una Marta Bassino mai apparsa in questa stagione, una Federica vinta dalla piemontese davanti alla valdostana. Una prova di forza

(Di sabato 17 febbraio 2024)giornata che ha visto le piste didiventare teatro di una competizione mozzafiato, è stataa trionfare, segnando un momento indimenticabile per lo sci italiano. Lalibera, disciplina che incute rispetto e ammirazione, ha visto la cuneese superare non solo le avversità di una stagione difficile ma anche una concorrenza agguerrita, guidata dalla valdostana, che ha ritrovato il podio dopo un breve periodo di assenza. Questo evento non è solo il racconto di una gara, ma di una rinascita:, infatti, ha reagito magnificamente ai momenti bui di questa stagione, ottenendo il suo primo successo inlibera. Al suo fianco,ha ...

