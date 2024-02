Marsala | proteste trattori | sfilano in oltre 150

Oltre 150 trattori arrivati da vari centri della provincia di Trapani hanno sfilato, in tre riprese, per le principali vie di Marsala. A organizzare la protesta, proclamando lo "stato di agitazione" degli

(Di sabato 17 febbraio 2024) Pubblicato il 17 Febbraio, 2024 Il Segretario Confsal Cipriano Sciacca incontrerà il ministro Francesco Lollobrigida a Roma.150, arrivati da vari centri della provincia di Trapani, hanno sfilato, in tre riprese, per le principali vie di. A organizzare la protesta, proclamando lo “stato di agitazione” degli agricoltori della provincia “per sollecitare interventi concreti ai governi nazionale e regionale”, sono state le segreterie provinciali di Confsal, Copagri, Feder.Agri, Fna, Confagricoltura e Liberi Agricoltori. A loro si sono uniti i contadini dell’associazione “I Guardiani del territorio” di. Obiettivo della mobilitazione, spiegano i promotori, è quello di sollecitare ai governi nazionale e regionale “quattro provvedimenti urgenti da cui dipende la sopravvivenza di ...

Una decina di trattori verso il centro di Fano, traffico in tilt: (ANSA) - FANO, 17 FEB - Secondo giorno di protesta dei trattori a Fano (Pesaro Urbino). Solo una decina di mezzi agricoli si sono diretti verso il centro città scortati dalla polizia. Il traffico è in ...

Protesta dei trattori: in oltre 150 sfilano a Marsala (TP): Oltre 150 trattori arrivati da vari centri della provincia di Trapani hanno sfilato, in tre riprese, per le principali vie di Marsala (TP).

Le proteste degli agricoltori. Il sit-in e il raduno dei trattori a Marsala. Oggi la sfilata: "Se anche oggi hai mangiato ringrazia un agricoltore", "La viticoltura è morta", ed ancora "No ai grilli si al grillo", sono questi alcuni dei cartelli esposti sui trattori che ieri mattina, per la ...