Marotta | “Psg su Lautaro Martinez? Non ci sono differenze con l’Inter I rinnovi suo e di Barella non generano ansia”

Ventesimo gol in campionato, terzo calciatore nella storia dell’ Inter a segnare almeno 20 reti in A in tre stagioni consecutive, gli altri... (calciomercato)

Mercato Inter: per il portiere si valuta anche Josep Martinez del Genoa: Quello di Josep Martinez, come accennato in apertura, non è il solo nome emerso negli ultimi giorni. Sul taccuino dello staff di Beppe Marotta sarebbero infatti finiti Juan Musso, ormai diventato il ...

Gazzetta - Osimhen al PSG in estate Victor ha un altro desiderio: Il Paris Saint-Germain ha puntato Victor Osimhen per sostituire Kylian Mbappè, che a fine stagione si svincolerà in scadenza di contratto. Ma il centravanti del Napoli ...

GAZZETTA - Napoli, clausola da 130 milioni per Osimhen: andrà pagata in un’unica soluzione: La Gazzetta dello Sport parla del futuro di Victor Osimhen: "E allora di sicuro non spaventerà la clausola rescissoria che Osimhen e il suo entourage sono riusciti a strappare al Napoli in sede di rin ...