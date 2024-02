Marotta premiato | all’AD dell’Inter il premio ‘Grandi Guglie della Grande Milano’

(Di sabato 17 febbraio 2024) Beppeè statoa Milano coldelle GrandiMilano. L’ADper un motivo preciso.? “Il CEO SportGiuseppeha ricevuto nella giornata di venerdì 16 febbraio il riconoscimento delle GrandiMilano. Assegnato dal Centro StudiMilano. Ilviene conferito a quelle personalità che nei diversi settori si sono distinte per aver valorizzato il tessuto economico, scientifico, sociale, artistico e culturale dell’area metropolitana-milanese e per aver reso così Milano piùnel mondo. ...

Marotta: “Psg su Lautaro Martinez Non ci sono differenze con l’Inter. I rinnovi suo e di Barella non generano ansia”: “Un rischio in più senza rinnovo Noi rischiamo quotidianamente, il calcio è fatto anche di cose come questa”. Parola di Beppe Marotta nel pre partita di Inter-Salernitana riguardo al possibile intere ...

Inter, Marotta: "Zielinski e Taremi Siamo attenti, annunceremo se la cosa si potrà concludere o no": Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha presentato la gara contro la Salernitana e fatto il punto sulla stagione dei nerazzurri. Queste le sue dichiarazioni a Sky ...

INTER - Marotta: "Zielinski Confermo che c'è una grandissima attenzione da parte nostra": Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato a Sky Sport prima della sfida con la Salernitana: "L'Inter deve sempre ottenere il massimo. L'allenatore allena i giocatori tutti i gio ...