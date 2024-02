LUCA CORDERO DI MONTEZEMOLO OSPITE DI IN ALTRE PAROLE DI MASSIMO GRAMELLINI Tommaso Rodano per il 'Fatto quotidiano' luca cordero di montezemolo ospite di gramellini a in altre parole 4 Quanta grinta e quanto patriottismo si nascondono dietro al

Mario Sechi: De Luca buzzurro istituzionale, vada a casa (Di sabato 17 febbraio 2024) Lo stile dell'uomo è noto, la sua frequentazione con i bassifondi del linguaggio pure, dunque non c'è nessuna sorpresa, non ti puoi sbagliare, Vincenzo De Luca è un cafone. La sua rozzezza s'accoppia a quella di tanti, fa parte dello spirito dei tempi, è diventato perfino un canone televisivo, un maleducato potenziato dal video, un bifolco in realtà aumentata, ma sempre villano. C'era chi si sbellicava dalle risate durante i suoi comizietti da videotribuno vesuviano e invece non c'è mai stato niente da ridere, perché da tempo il De Luca era una pentola a pressione in casa del Partito democratico e da ieri è un caso politico e istituzionale per Elly Schlein. Il presidente della Regione Campania deve dimettersi, perché le istituzioni in questo Paese non sono un'imitazione comica, De Luca non è un ... Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano (Di sabato 17 febbraio 2024) Lo stile dell'uomo è noto, la sua frequentazione con i bassifondi del linguaggio pure, dunque non c'è nessuna sorpresa, non ti puoi sbagliare, Vincenzo Deè un cafone. La sua rozzezza s'accoppia a quella di tanti, fa parte dello spirito dei tempi, è diventato perfino un canone televisivo, un maleducato potenziato dal video, un bifolco in realtà aumentata, ma sempre villano. C'era chi si sbellicava dalle risate durante i suoi comizietti da videotribuno vesuviano e invece non c'è mai stato niente da ridere, perché da tempo il Deera una pentola a pressione indel Partito democratico e da ieri è un caso politico eper Elly Schlein. Il presidente della Regione Campania deve dimettersi, perché le istituzioni in questo Paese non sono un'imitazione comica, Denon è un ...

