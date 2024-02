Margherita Buy fa così il suo esordio dietro la la partecipazione di Massimo De Francovich e con l'

(Di sabato 17 febbraio 2024) L'attrice nelle sale con 'Volare' dal 22 febbraio: "Io rifarei ma senza recitare, molto faticoso" "Ci ho lavorato tanto. Ma quando ti mettiprova così, quando affronti una cosa che ti fa anche un po' paura e che non è esattamente quello che sai fare ma ti mettiprova e ci riesci in

Eccellenze Meridionali Margherita Buy fa una confessione scioccante : "Mia figlia Caterina De Angelis è più matura di me. Ho perso un David di ... (eccellenzemeridionali)

Arriva in sala il 22 febbraio con Fandango Volare , primo film da regista di Margherita Buy, che affronta una delle sue più grandi paure e, con ironia ... (comingsoon)

Margherita Buy, l'esordio alla regia: "E' stata una piccola rinascita": L'attrice nelle sale con 'Volare' dal 22 febbraio: "Io rifarei ma senza recitare, molto faticoso" ...

Margherita Buy, dirigere ‘Volare’ è stato come rinascere: Il film, in 180 sale dal 22 febbraio, segna il debutto dietro la macchina da presa dell'attrice, che l'AGI ha intervistato. Margherita Buy torna ...

Margherita Buy: «Il mio talento Trasmettere l'ansia. Così ho fatto un film sulla mia paura di volare, per ridere»: «Avevo voglia di un ruolo divertente. Nessuno me lo proponeva. Me lo sono scritto io». Margherita Buy racconta così la scelta di esordire alla regia, con il film Volare, che presenterà oggi a Firenze.