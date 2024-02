Mare Fuori è vita anche in questo, e se proprio non riuscite a Io non so cosa succederà nella prossima stagione, quando ho preso

Mare Fuori, cosa ospita nella realtà l’edificio IPM della serie Tv? Dove si trova (Di sabato 17 febbraio 2024) Il successo di “Mare Fuori” si deve indubbiamente ai suoi attori ma anche – in parte – alle location napoletane in cui è ambientata. In ognuna delle sue quattro stagioni disponibili in streaming su Rai Play, la serie ha offerto scorci bellissimi di Napoli, portando gli spettatori in un viaggio virtuale attraverso alcune delle sue MovieTele.it. Leggi tutta la notizia su movietele (Di sabato 17 febbraio 2024) Il successo di “” si deve indubbiamente ai suoi attori ma anche – in parte – alle location napoletane in cui è ambientata. In ognuna delle sue quattro stagioni disponibili in streaming su Rai Play, laha offerto scorci bellissimi di Napoli, portando gli spettatori in un viaggio virtuale attraverso alcune delle sue MovieTele.it.

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza