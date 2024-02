Mara Morini | “Con la morte di Navalny si è chiuso un ciclo Vi spiego perché”

(Di sabato 17 febbraio 2024), professoressa di Politica Comparata all’Università di Genova, in esclusiva ai nostri microfoni: “EccoPutin non ha parlato delladi”. Ladicontinua a far discutere in Russia. Sul tema la nostra redazione ha contattato in esclusiva, docente di Politica Comparata all’Università di Genova.sulladi– Notizie.com – © AnsaProfessoressa, nelle ultime ore sono state fatte molte ipotesi sulladi. C’è davvero qualcosa dietro il suo decesso? “Non sono una fan di retroscena e complottismi. La decisione di trasferirlo nella ...

Ginger e Fred al Teatro Sociale G. Busca: ... Tullio Pinelli con Monica Guerritore e Massimiliano Vado e con Alessandro Di Somma, Mara Gentile, Nicolò Giacalone, Francesco Godina Diego Migeni, Lucilla Mininno, Valentina Morini, Claudio Vanni ...

Diocesi: Pavia, in mattinata incontro "Democrazia vs. autocrazia" promosso dalla Scuola di cittadinanza e partecipazione: ... il primo, con le relazioni di Ernesto Galli della Loggia (professore emerito di Storia contemporanea alla Scuola Normale di Pisa) e di Mara Morini (professoressa associata di Scienza politica all'...

Diocesi: Pavia, in mattinata incontro “Democrazia vs. autocrazia” promosso dalla Scuola di cittadinanza e partecipazione: Sarà dedicato a “Democrazia vs. autocrazia. Passato, presente e futuro” l’incontro in programma a Pavia nella mattinata di oggi, sabato 17 febbraio, per iniziativa della Scuola di cittadinanza e parte ...

Valmara, ecco i candidati di PLR, Verdi Liberali e Indipendenti: Tio.ch è un portale online di news attivo dal 1997 di proprietà di Ticinonline SA. Ove non espressamente indicato, tutti i diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica del materiale fotografico ...