Mantova | uccise la suocera a coltellate | ergastolo confermato per Enrico Zenatti

(Di sabato 17 febbraio 2024) Confermata la condanna all’per, agricoltore di Custoza da tempo residente a Roverbella, nelno, a processo per l’omicidio della. La Corte d’Assise d’Appello di Brescia ha quindi disposto il carcere a vita per il 56enne, ritenuto responsabile della morte di Anna Turina, 73anni, prima ferita con una coltellata alla gola al culmine di un litigio, e finita poche ore dopo, forse con un vetro di bottiglia per impedirle di raccontare della prima aggressione. Un delitto quasi perfetto quello avvenuto il 9 dicembre 2021 nella villetta a due piani in largo Puccini a Malavicina, frazione rurale di Roverbella.e l’omicidio in due tempi Il delitto avvenne nel tardo pomeriggio del 9 dicembre 2021 in una villetta a due piani in largo Puccini a ...

