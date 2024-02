sabato 17 febbraio 2024: tre anticipi in Serie A, Psg in Ligue 1, Bayer Leverkusen in Bundesliga e riflettori puntati in Premier League su Manchester City - Chelsea Ci inoltriamo sempre più in un

Manchester City-Chelsea, Premier League: probabili formazioni, pronostici (Di sabato 17 febbraio 2024) Manchester City-Chelsea è una partita della venticinquesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici. Manchester City e Chelsea si ritrovano di fronte a distanza di tre mesi. Era il 12 novembre quando Cityzens e Blues se le diedero di santa ragione a Stamford Bridge in una delle partite più emozionanti e spettacolari di questa Premier League, terminata con un pirotecnico 4-4. Ironia della sorte, fu proprio Cole Palmer, il giovane talento cresciuto nella “cantera” del City – e che in estate ha chiesto a gran voce la cessione con l’obiettivo di trovare maggiore spazio – a ... Leggi tutta la notizia su ilveggente (Di sabato 17 febbraio 2024)è una partita della venticinquesima giornata die si gioca sabato alle 18:30: diretta tv,si ritrovano di fronte a distanza di tre mesi. Era il 12 novembre quandozens e Blues se le diedero di santa ragione a Stamford Bridge in una delle partite più emozionanti e spettacolari di questa, terminata con un pirotecnico 4-4. Ironia della sorte, fu proprio Cole Palmer, il giovane talento cresciuto nella “cantera” del– e che in estate ha chiesto a gran voce la cessione con l’obiettivo di trovare maggiore spazio – a ...

