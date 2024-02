Maltrattamenti | parla Trecciolino | Fatti che non riguardano il Palio

(Di sabato 17 febbraio 2024) di Laura Valdesi SIENA "Ciò che più dispiace è che disi parli in maniera impropria e strumentale, quando la vicenda decisa dalla Corte di Cassazione non ha riguardatoavvenuti durante il. Inla contestazione riguardava la somministrazione, peraltro in dosi bassissime, di semplici antinfiammatori, di uso comune, in assenza di specifica prescrizione veterinaria, a cavalli che peraltro non hanno partecipato a gare o competizioni, bensì a sole attività di addestramento", commenta Luigi Bruschelli dettodopo la sentenza della Cassazione che ha confermato giovedì la condanna del fantino per maltrattamento di animali relativamente appunto alla somministrazione di antinfiammatori a tre mezzosangue – S’othieresu, Fulmine Femmina e Mocambo – per partecipare ad appuntamenti ...

