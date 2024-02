Makari 3 | anticipazioni prima puntata | Saverio indaga su un terribile delitto

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 17 febbraio 2024)Lamanna, con il suo immancabile amico Peppe Piccionello, sta per tornare su Rai Uno con3 inserata. Domenica 18 febbraio, infatti, andrà in onda lache vedrà il nostro protagonistare su unche coinvolgerà ben due sue ex fidanzate. La vittima sarà il marito di una delle due. Non solo,dovrà fare anche fronte all'arrivo di Michela e Giulio che potrebbero rompere il difficile equilibrio trovato con Suleima.18 febbraio:Lamanna al centro di una faida tra due sue ex La terza stagione disi aprirà con laintitolata «Il fatto viene sempre dopo» ...