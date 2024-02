00 Rayo Vallecano vs Real Madrid (telecronaca di Gabriele Giustiniani) Domenica 18/02/2024 16:15 Granada vs Almeria (telecronaca in lingua inglese) Domenica 18/02/2024 18:30 Maiorca vs Real Sociedad (

Maiorca vs Real Sociedad – probabili formazioni (Di sabato 17 febbraio 2024) La Real Sociedad cercherà di riprendersi dalle sconfitte consecutive quando continuerà la sua campagna di La Liga in trasferta a Maiorca domenica 18 febbraio sera. Gli ospiti sono senza vittorie nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, ma il Mallorca entrerà in campo dopo il successo casalingo per 2-1 sul Rayo Vallecano. Il calcio di inizoi di Maiorca vs Real Sociedad è previsto alle 18:30 Anteprima della partita Maiorca vs Real Sociedad a che punto sono le due squadre Maiorca Il Maiorca ha alimentato le sue speranze di sopravvivenza con un successo per 2-1 sul Rayo l'ultima volta, con il gol di Vedat Muriqi al 91° minuto che ha assicurato tre punti importanti alla squadra di ...

