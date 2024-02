Magistrati | Anm | No al reclutamento straordinario in nome della Costituzione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 17 febbraio 2024) “Ci siamo opposti aldeiin”. Lo ha detto oggi a Torre Annunziata Giuseppe Santalucia, presidente dell’Associazione nazionale, intervenendo al convegno dal titolo “Tempi di riforme e controriformegiustizia: il ruolo del penalista”. “Reclutare un magistrato – ha proseguito il presidente dell’Anm – con concorsi riservati e semplificati non è una cosa seria”. Sulla riformagiustizia dice: “Non vogliamo apparire contrari per preconcetto, viviamo in un cantiere aperto”. Infine sulla cosiddetta legge bavaglio: “Io vorrei sempre un processo in cui si sa ciò che avviene in aula, non un giudizio che ‘scherma’ ciò che accade. Se fossi imputato vorrei che tutti ...