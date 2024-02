“Maddaloni | che schifo” Grande Fratello | l’incontro in cucina con Beatrice finisce malissimo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 17 febbraio 2024) Non sembra migliorare il clima al, nonostante un appello fatto pure da Varrese per eliminare le tensioni diventate insopportabili.ha infatti deciso di fare una cosa per tendere probabilmente la mano, ma la reazione diè stata molto brutta. Il pubblico ha condannato l’accaduto e si è quindi scagliato contro lo sportivo di 39 anni. La casa delsta diventando una polveriera e immaginare che possano esserci delle tregue sembra sempre più difficile. L’ultimo atto negativo nel reality show è avvenuto tra, con quest’ultimo che le ha mancato di rispetto stando alla ricostruzione degli utenti, mentre era presente insieme a loro anche la gieffina Letizia. Leggi anche: “Basta, questa è ...