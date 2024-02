Macron vara una nuova legge liberticida | 3 anni di reclusione a chi critica i vaccini

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 17 febbraio 2024) Roma, 17 feb – La stagione della caccia alle streghe a cui abbiamo assistito in tutto il mondo durante il periodo del Covid-19 e delle sue assurde restrizioni sembrava essere ormai, fortunatamente, acqua passata. Ci eravamo sbagliati. In Francia il presidente Emmanuel, che durante quel periodo ha incarnato uno dei peggiori esecutori di misure liberticide come green pass e simili, hato un disegno diche prevede la costituzione del reato di “provocazione all’abbandono o all’estensione dalle cure”. Una condanna a tredi carcere e 45mila euro di multa per chitrattamenti terapeutici ritenuti sicuri. LadiQuesto la proposta approvata dall’Assemblea Nazionale francese, ...