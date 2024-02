Lutto regionale a Firenze | annullato Carnevale a Montemurlo

Tragedia del lavoro in un cantiere di Firenze: tre morti, tre Proclamato per oggi il lutto cittadino dal sindaco Dario Nardella e il lutto cittadino dal sindaco Dario Nardella e quello regionale

(Di sabato 17 febbraio 2024) Per il– proclamato durante l’intera giornata di oggi dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, come segno di cordoglio per le vittime del tragico incidente nel cantiere di via Mariti a– èil. A seguito della proclamazione delper la tragedia del crollo al cantiere del supermercato fiorentino che ha provocato al momento la morte di tre operai, il ferimento di altri tre, mentre due risultano dispersi, il Comune diha deciso di annullare la festa diprevista per questo pomeriggio alle in piazza della Repubblica a. Confermata, invece, la festa di domani, domenica 18 febbraio, alle 15 al ...