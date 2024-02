Luton Town vs Manchester United – probabili formazioni

Alle 16:50 , ci sarà lo studio all'interno de "La Casa dello Sport Super Post" con Lodi e Zancan su Sky Sport 24 e NOW , seguito dalla partita Luton Town - Manchester United alle 17:30 su Sky Sport

(Di sabato 17 febbraio 2024) Alla ricerca della quinta vittoria consecutiva in tutte le competizioni, ilsi reca a sud per affrontare ilnel suo modesto ambiente di Kenilworth Road domenica 18 febbraio pomeriggio. L’ultimo impegno degli Hatters in Premier League si è concluso con una sconfitta a sorpresa per 3-1 in casa contro lo Sheffield, mentre la carica dei Red Devils in Champions League ha preso slancio con il successo per 2-1 sull’Aston Villa. Il calcio di inizio divsè previsto alle 17:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadre...