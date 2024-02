Lugano | motociclista comasco investe moviere italiano | grave frontaliero di 60 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 febbraio 2024) Como (Lecco), 17 febbraio 2024 – Undi 41ha investito un60enne, anche lui, a. L'incidente è successo questa mattina. Il 41enne, che abita in provincia di Como, era in sella al suo scooter di grossa cilindrata. Il 60enne stava regolando la circolazione stradale e ora è ricoverato in gravissime condizioni. “Per cause da stabilire, in prossimità di un restringimento stradale per dei lavori di potatura, ha urtato un 60enne cittadinodomiciliato nel Luganese, che si trovava al centro della carreggiata impegnato a regolare il traffico”, spiegano gli agenti della Polizia cantonale del Ticino. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di, insieme ai soccorritori ...