L’Ue sta indagando sui legami tra gli indipendentisti catalani e la Russia di nuovo

Il Servizio penitenziario federale sta Servizio penitenziario federale sta verificando e indagando' L'avvocato di Alexey è attualmente in viaggio ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula

(Di sabato 17 febbraio 2024) Fake news, fabbriche di troll e bot, attacchi informatici, interferenze nei processi elettorali, le ingerenze dellanegli affari interni dei Paesi europei non sono più un mistero e arrivano attraverso canali diversi, in ogni modo possibile. In vista delle elezioni europee di giugno e dell’inizio dell’iter legislativo della legge di amnistia, negli ultimi giorni sia il Parlamento europeo sia le autorità giudiziarie spagnole sono tornati a occuparsi deitra il Cremlino e il movimento indipendentista catalano. In una risoluzione non vincolante adottata la settimana scorsa, l’Europarlamento ha espresso la grande preoccupazione per i continui tentativi delladi minare la democrazia europea e chiesto che le varie forme di interferenza vengano indagate in maniera effettiva. Tra queste, il sostegno della ...

(Adnkronos) – Italia divisa sull'Europa, tra fiducia e diffidenza, rabbia e preoccupazione. E' la fotografia scattata in esclusiva per l'Adnkronos da ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Italia divisa sull’Europa, tra fiducia e diffidenza, rabbia e preoccupazione. E’ la fotografia scattata in esclusiva per l’Adnkronos ... ()

(Adnkronos) – Italia divisa sull’Europa, tra fiducia e diffidenza, rabbia e preoccupazione. E’ la fotografia scattata in esclusiva per l’Adnkronos ... (ildenaro)

Elezioni europee, Italia divisa sui social: fiducia al Nord e al Centro ma Ue non conquista il Sud: (Adnkronos) – Italia divisa sull’Europa, tra fiducia e diffidenza, rabbia e preoccupazione. E’ la fotografia scattata in esclusiva per l’Adnkronos da Vis Factor tramite Human, piattaforma di web e soc ...

Rider, salta l’accordo al consiglio Ue sulle tutele della categoria: Tramonta, con ogni probabilità in maniera definitiva, la possibilità di introdurre per la prima volta nella normativa Ue una serie di tutele per i lavoratori delle piattaforme digitali. Il Consiglio d ...

È morto Alexei Navalny, l’oppositore di Putin era in prigione: mistero sulle cause, scontro sulle responsabilità di Mosca: Alexey Navalny è uno dei principali oppositori di Putin. E' morto in prigione. le cause della sua morte sono in fase di accertamento ...